Ce spune Firea despre huiduielile de pe Arena Națională

Gabriela Firea vine cu câteva detalii cu privire la ce s-a întâmplat pe Arena Națională, atunci când a fost huiduită. Aceasta a spus că președintele PSD, Liviu Dragnea, ar fi încercat să îi distrugă imaginea cu un colaj prin care se încerca să se arate că pe Arena Națională a fost huiduită Simona Halep și nu primarul Capitalei.

"Vă aduceți aminte episodul Arena Națională-Simona Halep? Vă aduceți aminte că a doua zi a apărut pe Facebook un colaj în care se spunea de fapt că nu eu am fost huiduită, ci Simona Halep? E, acel colaj eu consider că a fost transmis intenționat cu aprobarea domnului Dragnea, cel puțin așa mi-au spus oameni din partid, în mediul on-line, pentru ca eu să am și mai mult de suferit după ce se întâmplase ceea ce știm cu toții pe Arenă și în continuare scandalul să fie întețit. S-a pus practic gaz pe foc pentru că îi minițim pe față pe oamenilor distorsionând adevărul și comunicând că nu eu am fost huiduită de cei 300 de #rezist din ce 20.000 de oameni prezenți pe Arenă ci Simona Halep. Păi cum să spunem o astfel de minciună? Păi noi cu asta ne ocupăm? S-a făcut totul pentru ca acel scandal care i-a convenit domnului Dragnea pentru că eram eu în mijloc și mă afecta pe mine ca și credibilitate, să se perpetueze și eu să fiu pusă pur și simplu într-o situație cât se poate de negativă în imaginea românilor, în imaginea tuturor. Am luat atunci atitudine cât se poate de fermă și am spus să se scoată imediat acel colaj, că sunt împotriva lui.", a declarat Gabriela Firea la România Tv.

sursa: digi24.ro

Georgiana Kelemen editor Din 2013, face parte din echipa noastră și este editor de știri pe domeniile de larg interes. De același autor