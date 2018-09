Simion, veteranul de 100 de ani care se trezește zilnic ascultând Imnul României

Exact acum 100 de ani, într-un sat din Basarabia, se năștea SIMION GÂRLEA... un om, o legendă, o poveste de viață, un SIMBOL!

Nu a avut un trai ușor... a fost forțat să-și părăsească pământul natal, a înfruntat frigul, foametea și a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial de la Răsărit până la Apus.

2.117 zile a stat sub arme, din care 1.267 de zile pe front...

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

"Atât de dor mi-a fost de România încât, la Cotul Donului fiind, am început marșul către țară. Timp de patru luni am mers 1000 de kilometri pe jos, iar când am văzut pământul românesc... m-am aplecat și cu lacrimi în ochi l-am sărutat"!

În fiecare dimineață, Simion Gârlea se trezește la ora 6.55 pentru a asculta Imnul României la radio... "acest lucru îmi dă energie pentru toată ziua"- spune el!

LA MULȚI ANI, SIMION GÂRLEA!

sursa: Facebook/MAI