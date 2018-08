Prefectul Capitalei aruncă ”bomba” despre violențele din Piața Victoriei. VIDEO

Surprinsă de un cetățean la o terasă din București, Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, a avut un răspuns neașteptat când acesta i-a cerut să iasă și să spună public că ministrul de Interne, Carmen Dan, și liderul PSD, Liviu Dragnea, mint în cazul protestului din 10 august. „Asta am spus”, a afirmat Cliseru. Bărbatul a insistat cerându-i să spună mai clar, iar prefectul i-a răsouns că este nevinovată și „să mergeți să întrebați acele persoane, nu să mă hăituiți pe mine”.



„Negarea dvs. trebuie să fie mult mai amplă”, a sfătuit-o acesta. „Aveți răbdare că o să fie, o să fie”, i-a replicat Cliseru.

Momentul schimbului de replici a fost postat pe Facebook de bărbatul care a găsit-o pe Cliseru la o terasă, după ce anterior identificase masina Prefecturii parcată pe trecerea de pietoni.

Dialogul dintre cei doi



Cetățean: Să știți că 10 august nu o să uite nimeni, 10 august nu o uită nimeni. Dacă sunteți nevinovată, nu ați avut nicio implicare, ieșiți public și spuneți asta.



Speranța Cliseru: Am ieșit și am spus



Cetățean: Perfect, ieșiți și spuneți doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea minte.



Speranța Cliseru: Asta am spus.



Cetățean: Mai spuneți mai clar. Până n-o să spuneți clar lucrurile astea...



Speranța Cliseru: Cred că ați greșit adresa. Mergeți la alte persoane să le întrebați. Eu am spus că sunt nevinovată. Să mergeți să întrebați acele persoane, nu să mă hăituiți pe mine că nu sunt eu vinovată. Credeți-mă.



Cetățean: Abia aștept să stabilească instanța acest lucru. Și eu îmi doresc să nu fiu vinovată, îmi doresc din suflet chestia asta.



Speranța Cliseru: Nu pe mine trebuie să mă întrebați.



Cetățean: Negarea dvs. trebuie să fie mult mai amplă.



Speranța Cliseru: Aveți răbdare că o să fie, o să fie.

