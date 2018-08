VIDEO: Atenție! O relicvă comunistă ocupă un fotoliu de primar, înjură și sare la bătaie, atunci când ceva nu-i este pe plac

Au trecut aproape 29 de ani de la Revoluția din 89 și nu am scăpat încă de ei. Știam că tot ei au furat puterea și după agitația sângeroasă din 89, însă am tot sperat că dispariția lor se va produce măcar pe cale naturală. Unii dovedesc însă că pot fi la fel de longevivi ca mentorul lor doctrinar, Ion Iliescu.

Incidentul din filmarea publicată la finalul acestui material s-a produs în sediul Primăriei Dărmănești și îl are ca protagonist pe primarul localității.

Totul a pornit de la faptul că individului nu i-a fost pe plac strângerea de semnături pentru campania ”Fără penali în funcții publice”. Alexandru Adrian German, cel care a filmat incidentul și a fost agresat, povestește:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Asta s-a intamplat azi 28.08.2018 la 13.20 cand am ajuns la Primaria Darmanesti si am dorit sa depunem dosarele cu semnaturile din campania "Fara Penali in Functii Publice". Eu am filmat. In loc de semnaturi am primit pumni.

Eu si inca un coleg USR am avut azi misiunea sa depunem spre validare dosarele cu semnaturile "Fara Penali in Functii Publice" la diverse primarii. Era ultima primarie la care depuneam din ziua respectiva. Cu o ora inainte la Primaria Aninoasa primarul ne amenintase doar verbal si ne spusese ca nu primeste nimic de la noi.

La Darmanesti lucrurile au luat o intorsatura chiar urata. Cel care ne ataca este Primarul din Darmanesti Ciolan Emilian. Dupa busculada am sunat la 112, am ajuns la sectia de politie din Coșești si am petrecut 4 ore "minunate" dand declaratii. Primarul a chemat ambulanta si a fost dus cu ea la urgente cum ca ar fi primit o lovitura in ochi si are o echimoza. Noi am primit cativa pumni in cap cand nu a reusit sa imi smulga telefonul din mana. Maine (nr - miercuri) depunem plangere penala.”

Poliția confirmă că a deschis dosar penal pentru agresiune și ultraj, în condițiile în care și primarul a depus plângere penală, susținând că el a fost cel agresat.