Ministrul Justiției îl atacă, din nou, pe procurorul general

Inițial, Tudorel Toader anunțase inițierea procedurii de evaluare a procurorului general, Augustin Lazăr, mișcarea fiind previzibilă după revocarea Laurei Codruța Kovesi.

Tudorel Toader a făcut, luni dimineață, noi precizări cu privire la evaluarea procurorului general al României, Augustin Lazăr, anunțată în urmă cu două zile. Ministrul Justiției a spus că decizia de evaluarea nu a venit din senin și nici circumstanțial.

Prin aceste declarații Toader a încercat să motiveze decizia care precede eliminarea lui Augustin Lazăr din sistem.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procuroului general n-am luat-o, n-a venit nici din senin, nici circumstanțial. Eu am observat de-a lungul timpului cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat de la rolul constituțional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor”, a spus Toader, luni dimineață.

„Voi face evaluarea în maxim 30 de zile, voi prezenta public rezultate. Nu aș spune acum că vor fi pozitive sau negative. Ca și în precedent, voi face o radiografie aactivității manageriale desfășurată de către procurorul general și voi trage o concluzie”, a adăugat Tudorel Toader.

foto bzi