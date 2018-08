Scenă cumplită. A intrat cu telescaunul într-un camion cu lemne

Un bucureștean a povestit pe o rețea de socializare cum a trecut prin clipe cumplite după ce telescaunul în care se afla alături de copil a intrat într-un camion încărcat cu lemne.

Bărbatul a povestit, în urmă cu două zile că, în timp ce cobora de pe Vârful Parângul Mic, telescaunul în care se afla, alături de copil, a intrat într-un camion de lemne.

„Azi am crezut că mi-a sunat ceasul. Eram cu Vladuț în telescaun, fusesem pe Vârful Parângul Mic, ne întorceam la punctul zero. La cota 1300, telescaunul a trecut pe deasupra unui drum forestier, moment în care ne-am intersectat cu un camion plin ochi cu bușteni. Ne-am lovit! Am intrat direct în camion. Bara de protecție a picioarelor, din fier gros, s-a îndoit ca o macaroană fiartă, eu m-am lovit la genunchiul stâng și glezna dreapta. Am urlat de durere și de groaza și țipam într-una la Vlăduț să se țină bine”, a povestit Emilian Nedelcu pe pagina de socializare.

Bărbatul susține că a depus plângere la Poliție, iar pentru rănile suferite s-a prezentat la un spital din Petroșani. Înainte de impact, bărbatul a reușit să facă o fotografie pe care a postat-o tot pe pagina de socializare. foto Emilian Nedelcu.