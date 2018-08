O ambulanță din Constanța, aflată în misiune, a fost blocată intenționat în trafic - VIDEO

O ambulanţă aflată în misiune a fost blocată în trafic de un şofer nepăsător pe o stradă din Constanţa.

Chiar dacă ambulanţa avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, şoferul pur și simplu nu a vrut să le dea prioritate.

O asistentă de pe ambulanţă a surprins cu telefonul mobil momentul și a postat filmulețul pe Facebook..

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

"După ce ne-a tăiat fața de pe o bandă pe cealaltă fără să țină cont de faptul că autospeciala SAJ se afla in misiune, ne-a blocat la propriu banda de circulație, nu înainte de a ne indica cu mâna pe geam că 'i se rupe' de faptul că 'cerșim' prioritate de trecere. Repet. Ne aflam in misiune cu semnale luminoase și acustice in funcțiune. Nu îți doresc dragă CT-26-CXL decât atât: să fii sănătos tu și cei dragi tie și sa nu ai vreodată nevoie de un echipaj mobil de urgenta! Sau poate ți-ar fi de ajutor o solicitare catre noi...probabil doar atunci vei înțelege cât este de important sa oferi prioritate ambulanței in trafic", a scris pe Facebook asistenta.