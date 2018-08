Mărturii cutremurătoare despre Ilie Gâzea, protestatarul mort

Un dosar penal a fost deschis de poliţiştii şi procurorii din Teleorman, după moartea unui bărbat de 68 de ani, care a participat la mitingul din Bucureşti, de pe 10 august. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale în Piaţa Victoriei, unde i s-a făcut rău. Le-a spus medicilor de la SMURD că suferă de mai multe boli, dar a refuzat în acel moment să fie transportat la spital. Câteva zile mai târziu, a ajuns în stare gravă la Spitalul din Alexandria, unde a şi murit. Rudele se întreabă acum dacă nu există vreo legătură între evenimentele din Piaţa Victoriei şi înrăutăţirea stării sale de sănătate.

Costel Vai, prietenul și vecinul lui Ilie Gâzea a declarat pentru publicația Liber de Teleorman că: „Am fost plecați pe 10 la București, am ajuns în Piața Victoriei în jur de ora 16.30. Am fost gazați, dar eu am fost un pic mai departe. I-a dat sângele pe nas instantaneu. La câteva zile după ce am ajuns acasă am auzit că pe Ilie l-a luat salvarea. Dar după ce a inhalat gaze el a vomat tot timpul și a avut hemoragie nazală. Acum am înțeles că a murit”, a povestit Costel Vai.

„Eu nu știu ce să vă zic, pentru că, de principiu, gazele lacrimogene afectează în primul rând căile respiratorii. El a mai avut probleme de sănătate, dar în niciun caz de acest fel. N-a fost nicio problemă până în seara de Sfânta Mărie când a avut hemoragie, m-a sunat mama. Și eu știu că a fost gazat în Piață. După care a avut acest episod. Oricum, s-au sesizat cei de la Parchet și sunt sigură că se va lămuri cauza”, a mărturisit Cătălina, fiica lui Ilie Gâzea.

Soția protestatarului mort spune că: "Mi-a povestit că i-au pulverizat gaze şi i-a dat sânge şi pe nas, şi pe gură. El avea probleme cu inima şi anemia".

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă confirmă faptul că bărbatul a apelat la medicii SMURD în acea seară. Au vrut să îl ducă la spital, însă acesta a refuzat.

sursa: digi24.ro