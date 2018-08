Carmen Dan audiată în Parlament în legătură cu violențele din 10 august

Se poată discuții tensionate în Comisia de Apărare din Camera Deputaţilor, marți, în timp ce Carmen Dan este audiată după violențele de la protestele din 10 august. În sala de ședință sunt prezenți parlamentari au Opoziției, dar și șeful ISU, Raed Arafat, maiorul Laurențiu Cazan, dar și Sebastian Cucoș, fostul șef al Jandarmeriei, alături de ministrul de Interne, Carmen Dan.

„Aş prefera să încep prin a preciza care a fost rolul şi competenţa ministrului în data de 10 august. Avem toată transparenţa, cu condiţia să respectăm procedura legală.

În data de 10 august, în jurul orei 12.00. am fost prezentă la minister pentru că aşa mi s-a părut normal şi aşa cred că trebuie să facă orice manager responsabil într-o situaţie în care structurile ministerului erau implicateîntr-un eveniment de o asemenea amploare. Iniţial, am luat informaţiile de la televizor.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Bineînţeles că aveam informaţii despre modul în care ne-am organizat, despre planificarea misiunii, însă am anticipat că va fi un eveniment de o amploare mare. Am analizat tot ce s-a vehiculat în media până la momentul în care am luat decizia şi, aşa cum am spus, mi-am întrerupt concediul de odihnă şi am fost prezentă în minister începând cu după-amiaza zilei. Am stat în biroul meu.

Tot ce am solicitat - şi colegii mei ştiu asta - a fost să fiu informată. Este firesc ca ministrul să primească informaţii despre tot ce se întâmplă şi am plecat din minister în jurul orei 3 când colegii mei finalizaseră misiunea şi când mi-am dorit să vină în biroul ministrului şi să împărtăşim propriile lor trăiri", a declarat Carmen Dan în Comisia de Apărare din Parlament, la începutul ședinței.

„Poate că o să ajungem să vorbim și de gradul de agresivitate al celor care au forțat intrarea în Guvern și a celor care au pus presiune pe jandarmi”, a precizat Carmen Dan.

sursa declarații: digi24