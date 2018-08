Rănit în Piața Victoriei și infectat cu clostridium în spital. Asta înseamnă să trăiești în România!

Dublă victimă a unui stat corupt, murdar și nepăsător față de cetățenii români. De parcă nu era suficient că a fost rănit în timp ce protesta, un român a căzut victimă sistemului pentru a doua oară.

Doru Oprea, protestatarul care a suferit două intervenţii chirurgicale, după ce bucăţi din grenadele aruncate de jandarmi i-au intrat în picior, aproape de artera femurală, a declarat pentru Digi24 că analizele i-au confirmat şi prezenţa unei bacterii clostridium.

Bacteria ar fi putut fi luată din spital sau ar fi putut fi declanşată de un tratament mai îndelungat cu antibiotice, a spus tânărul.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

El a precizat că acest lucru va fi stabilit cu certitudine de ancheta autorităţilor.

„Sâmbătă noaptea am început să mă simt rău, duminică am fost la spital la „Victor Babeş” cu proba, era doar un medic care a spus că nu are ce să facă şi abia luni dimineaţă am mers la un laborator privat si am descoperit că am o bacterie clostridium sau cum se numeşte, dar cauzele sunt multiple, poate să se declanşeze de la antibiotice luate mult timp sau poate să se ia din spital, asta pot să stabilească autorităţile”, a declarat Doru Oprea, la Jurnalul de Seară.

Referindu-se la seara de 10 august, bărbatul a povestit că în Piaţa Victoriei „se trăgea ca la război”.

Cum o astfel de bacterie este des întâlnită în spitalele mizerabile ale României, surse medicale declaă că este foarte mare probabilitatea ca infectarea să se fi produs în unitatea medicală în care ”s-a tratat”.

sursa digi24 foto aktual24