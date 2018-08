Parchetul Militar Bucureşti și-a prelungeit programul cu publicul şi în zilele de sâmbătă şi duminică pentru protestatarii care vor să depună plângeri

Parchetul Militar Bucureşti a decis să îşi prelungească programul cu publicul şi în zilele de sâmbătă şi duminică, astfel încât persoanele afectate de intervenţia jandarmilor la protestul diasporei pot depune plângeri şi în weekend.

Până în prezent, la Parchetul Militar Bucureşti au fost înregistrate 211 de plângeri penale şi au fost audiate 92 de persoane. Printre cei care au venit vineri la Parchetul Militar s-a aflat şi Mihai Manolea. 'Am fost gazaţi, petardele ne-au distrus timpanele. Eu am primit mai multe jeturi de gaze în faţă. Cel puţin un sfert de oră nu am mai putut vedea. 95% dintre persoanele din Piaţa Victoriei au fost non-violente. Vreau să filmaţi aceste mânere de grenade, pe care le voi depune la Parchetul Militar pentru a fi analizate. Una a explodat chiar în spatele meu. Nu mă simt bine, mi-am pus ochelari, pentru că nu mai văd la fel de bine ca înainte', a spus Mihai Manolea.

Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului din 10 august din Piaţa Victoriei.

sursa: dcnews.ro