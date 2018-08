Sora românului rănit în Italia: ”Nu puteam să-i spun mamei. Mai am o soră care a murit trăsnită...”

Drama prăbușirii podului din Italia scoate la lumină povești cutremărătoare, care fac înconjurul lumii.

Declarat inițial mort, de către autoritățile italiene, Marian Roșca a fost găsit în viață, existând o urmă de speranță, chiar dacă este în stare foarte gravă.

"Astăzi o să ajungă şi soţul meu la spital. A plecat din Franţa. Ştim că este în comă indusă, de gradul IV, doctorii au spus de două săptămâni în care sperăm să-şi revină, să deschidă ochii, deşi există riscul de a rămâne o legumă. N-am putut să-i spun mamei, mai am o soră care a murit trăsnită în urmă cu 18 ani şi e un şoc pentru mama.

Sora avea 23 de ani, a murit trăsnită, a rămas o fetiţă de un an şi două luni. A fost o perioadă grea”, a declarat, pentru MEDIAFAX, sora românului care fusese declarat mort din greşeală.

”Când am fost la biserică să găsim locul de veci, nu am găsit, parcă totul a fost pe dos, tot ce încercam să pregătim pentru înmormântare, nu ne-a reuşit. Parcă era un semn. Am vorbit cu preotul să îi spun mamei, ştiam că e mort, urma să îi spunem mamei şi m-a sunat fratele meu cel mare şi mi-a spus să nu îi spun mamei că mai avem o şansă, a căutat în toată morga şi nu a fost. L-a găsit la spital”, a conchis femeia.

Românul fusese declarat mort în urma prăbuşirii podului din apropierea oraşului Genova, dar apoi a fost găsit în viaţă, la spital, internat în comă profundă de gradul IV.

sursa declarații mediafax