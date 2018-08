Prezentatoarea TV Nora Dincă a publicat poze cu ea după ce a fost afectată de gazele toxice din Piața Victoriei

”M-am jenat pana acum sa le fac publice. Le-au vazut doar apropiatii și procurorii militari.

Sunt insa atat de revoltata de minciunile si tupeul acestor borfasi criminali, incat trebuie sa le arat, ca nu cumva sa ma trezesc ca zice vreunul ca am mintit.

Asa am aratat in acea noapte. La tv nu se vad ca in realitate, eram grena.

Pana dimineata nu am putut sta locului, trebuia sa ma misc incontinuu ca sa nu urlu. Aveam pulsul 130 si frison. Imi veneau in minte tot timpul copiii de Colectiv, ce trebuie sa fi fost pe sufletul lor, iar asta ma ajuta sa nu plang.”