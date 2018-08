Reacția lui Raed Arafat după comunicatul DSU prin care protestatarii sunt rugați să se prezinte la Urgențe doar dacă au simptome grave

În ceea ce privește efectele pe care le are această substanță asupra corpului uman, ele includ iritarea ochilor, a căilor respiratorii și a pielii, efectele fiind de durată scurtă, cu excepția situației în care expunerea este una de lungă durată și, mai ales, dacă aceasta are loc într-un spațiu închis și nu în aer liber.

În cursul zilei de astăzi, conducerea DSU a luat legătura cu fabricanții substanțelor utilizate, care au confirmat faptul că substanțele indicate sunt fabricate conform standardelor Europene și internaționale. De asemenea, fabricanții au subliniat că astfel de substanțe, precum O – Chlorobenzylidenenmalonnitrile, cunoscute sub denumirea CS, sunt folosite și de alte forțe de ordine din Europa și din lume.

După apariția comunicatului, foarte mulți dintre protestatari și nu numai au avut reacții negative la adresa DSU.

Astăzi, șeful SDU, Raed Arafat, a explicat pe Facebook motivul pentru care a emis acest comunicat.

"Ieri dimineata, un medic psihiatru a scris un articol pe facebook care a starnit o reactie in randul oamenilor care au fost in Piata Victoriei in 10 August. In articolul respectiv medicul a prezentat toate aspectele legate de expunerea la substantele lacrimogene si riscurile pe termen mediu si lung.

In urma postarii pe retelele de socializare si a mai multor informatii si interpretari care au indus o stare de ingrijorare in randul populatiei detrminand pe unii sa se prezinte la unitatile de primiri urgente fara sa aiba simptome sau probleme specifice, am emis la nivelul DSU un comunicat a carui recomdare principala este ca in cazul in care nu sunt simptome sau probleme reale oamenii nu trebuie sa se adreseze unitatilor de primiri urgente pentru control de rutina.

Am dat acest comunicat mai ales dupa ce am fost sesizat de colegii de la UPU Floreasca asupra faptului ca mai multe persoane se prezinta fara simptome solicitand a fi consultate si sa aiba analizele de sange efectuate.

Este clar ca in cazul in care ai simptome sau probleme care te ingrijoreaza ca pacient este recomandat sa ajungi la spital sau la un medic.

Insa controalele de rutina nu sunt necesare iar in cazul persoanelor care nu prezinta simptome sau sechele analizele de sange nu au ce demonstra, mai ales la o diferenta de 5 zile avand in vedere ca acest comunicat s-a emis ieri 15 August cand numarul persoanelor care veneau pentru consutl a inceput sa creasca, nefiind necesara insa internarea a niciuneia dintre ele.", explică Arafat.