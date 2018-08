Interlopul Ghenosu, prins în Londra. A fugit din țară înainte de descnderile DIICOT

Florin Nicolae Ghinea, cunoscut in lumea interlopa sub porecla Ghenosu, care a disparut in luna mai chiar inaintea unor descinderi ale DIICOT la locuinta sa, fiind dat in urmarire, a fost prins si arestat la Londra, anunta Politia Romana. "In data de 13.08.2018, in jurul orelor 16:30 a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis 'Ghenosu', aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania", a transmis, marti seara, Inspectoratul General al Politiei Romane.

Conform IGPR, Florin Ghinea a fost arestat preventiv de catre politia britanica, urmand ca dupa primirea mandatului european de arestare emis de autoritatile romane si tradus sa fie prezentat instantei Westminster Magistrate Court pentru a dispune asupra executarii mandatului european de arestare si predarii catre Romania.



In luna mai, Florin Ghinea a fost dat in urmarire si se afla pe lista Europol cu cei mai cautati fugari, dupa ce o instanta de judecata a emis pe numele sau mandat de arestare preventiva in lipsa.



Florin Ghinea a disparut de acasa cu foarte putin timp inainte ca procurorii DIICOT si trupele speciale sa descinda la locuinta sa din judetul Dambovita, in cadrul unei ample actiuni impotriva criminalitatii organizate.



Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan afirma la acel moment, referindu-se la cazul interlopului Nicolae Ghinea, ca daca s-au scurs informatii, s-au scurs de la ofiterii care au avut acces la acestea. Dan a precizat ca se fac verificari cu privire la aceasta situatie. Dan spunea ca nu vrea sa se pronunte inainte ca verificarile sa fie efectuate in aceasta privinta, dar ca atitudinea nu va fi "tolerata" in cazul in care se va dovedi ca au existat scurgeri de informatii.

