Cătălin Paraschiv, controvesatul bărbat în alb de la proteste, a vorbit despre gazele folosite de jandarmi

Cătălin Paraschiv este șeful Brigăzii Operațiuni Speciale, din cadrul Jandarmeriei Române. Prezența sa în rândul trupelor masate în Piața Victoriei, în prima zi a protestului, a stârnit un val uriaș de reacții din partea opiniei publice.

De la modul barbar în care au fost împrăștiați și răniți manifestanții, până la substanțele iritante folosite în acea operațiune, Cătălin Paraschiv a simțit nevoia să se justifice, într-un interviu acordat jurnalistului de investigații Alex Căutiș în publicația Kamikaze.

Rămâne ca cititorii să decidă dacă aceste răspunsuri sunt în măsură să calmeze spiritele sau, din contra, să accentueze deja instaurata stare de revoltă față de autoritățile implicate.

"În 2012, pentru restabilirea ordinii publice la Piaţa Universităţii (n.r.- protestele din februarie 2012, în urma cărora Emil Boc a demisionat din funcţia de premier), am fost tot în civil în faţa oamenilor mei, mi-am comandat oamenii cum e normal pentru un comandant, că astea sunt atribuţiunile mele şi de asta mă plăteşte statul.

Ca să fii un bun comandant trebuie să ai o perspectivă, să poţi la un moment dat să mergi chiar înspre oameni, să fii vizibil, să poţi să porţi un dialog. În momentul în care m-aş îmbrăca la fel ca oamenii mei, să-mi pun o cagulă, cască de protecţie, în combinezon, aş fi o ţestoasă, n-aş mai fi vizibil.

E vară, e cald, aşa am venit efectiv îmbrăcat de acasă. Aveam două posibilităţi. Eu, unul, am mizat că n-o să se întâmple nimic la acest miting, eu n-am venit că vezi Doamne se va tulbura ordinea publică, se va... Dacă aveam o astfel de informaţie sau măcar întrezăream o astfel de atitudine, cred că mă îmbrăcam altfel. Eu, unul, am mers până în ultima secundă că de fapt n-o să fie niciun fel de intervenţie.

Eşarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protecţie şi de un fel de batistă mai mare, că nu puteam, să scot şerveţelele din 30 în 30 de secunde", a spus Cătălin Paraschiv.

Interviul exclusiv a fost postat pe kamikazeonline.ro AICI foto: click