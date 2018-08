Ministrul Carmen Dan: ”În privința intervenției jandarmilor nu am ce să îmi reproșez”

Când vine vorba despre asumare, chair dacă este șeful suprem al ministerului, Carmen Dan nu vede ce ar putea să își reproșeze. Poate nu a coordonat direct, dar ar putea să-și ceară măcar scuze pentru brutalitatea subordonaților.

Ministrul de Interne Carmen Dan a făcut, marți, noi declarații în legătură cu violențele Jandarmeriei de la protestul din 10 august și cu privire la plângerile penale anunțate la adresa sa.

„Ce-am transmis sâmbătă cu ocazia declarației de presă rămâne de actualitate. În ultima vreme am auzit foarte multe invenții care nu pot fi numite știri, despre faptul că am instituit diverse celule, diverse comitete. Sunt unii care își doresc cu orice chip să scape de ministru de interne, de Guvern. Eu zic să rămânem într-o stare de normalitate”, a spus Carmen Dan, marți dimineață.

„Nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Iar Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar, care a fost în piață. Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil”, a adăugat ministrul de interne.

sursa declarații digi24