Jandarmerița bătută în Piața Victoriei va fi externată. De unde a pornit informația falsă privind fractura de coloană cervicală

Ștefania, tânăra de 23 de ani din Jandarmerie, bătută în Piața Victoriei în timpul protestelor de vinerea trecută, se simte bine și va fi externată astăzi din Spitalul Floreasca.

Aceasta a suferit mai multe traumatisme, care nu i-au pus însă viața în pericol.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre informația falsă despre starea de sănătate a femeii-jandarm care a fost lovită de huligani vineri noaptea.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În conferința de presă a Jandarmeriei s-a spus că ar putea rămâne paralizată, dar medicii au declarat că are doar niște echimoze și că dorește să plece cât mai repede din spital pentru a se întoarce la muncă. De altfel, există o înregistrare care arată că femeia pleacă pe picioarele ei de la locul incidentului.

„Vă citesc din fișa întocmită de Unitatea de Primiri Urgențe unde a ajuns colega noastră în acea seară, pe care noi am avut-o la dispoziție în dimineața în care am făcut conferința de presă. La diagnostic, la internare, scrie așa: traumatism coloană cervicală, traumatism toraco-abdominal, traumatism de coloană cervicală amielitică, contuzie toracică abdominală... Nu suntem experți, nu suntem medici, dar am citit acest traumatism... de coloană cervicală...”, a spus Georgian Enache.

sursa: digi24.ro