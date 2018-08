LIVE TEXT și VIDEO. Reacția președintelui Iohannis după violențele din Piața Victoriei: ”Cei vinovați trebuie identificați rapid și pedepsiți”

Președintele Klaus Iohannis adresează astăzi un mesaj public ca urmare a evenimentelor din ultimele zile, anunță Administrația Prezidențială.

România traversează o stare gravă de tulburare. Atitudinea civică a fost aspru pedepsită cu gaze lacrimogene.

- Românii din străinătae au venit revoltați de modul în care PSD guvernează.



- Aceste demonstrații au fost unele eminamente pașnice, cu excepția unor instigatori. Protestele de sâmbătă și dminică au arătat adevărata față a celor care ies în stradă: cinstiți și corecți. Cei care ies în stradă pentru a transmite un mesaj au o voce legitimă. Reprimarea brutală nu sunt acceptabile sub nicio formă.



- Cei vinovați trebuie identificați rapid și pedepsiți, indiferent cine sunt și de unde sunt.



- Soluția aleasă este condamnabilă și nu poate fi justificată. Intervenția a fost puternic disproporționată. Mărturie stau înregistrările video din Piață.

Explicații extrem de subțiri ale Ministrului de Interne nu au convins cum nu au convins nici explicațiile Jandarmeriei. Au trecut 3 zile și nu e niciun responsabil.



- Există și un plan politic: în orice țară, oameni responsabili aflați la conducere, până la această oră am fi avut cel puțin o demisie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea politică.

- Condamn la fel de ferm acțiunile celor care au atacat jandarmii.

De ce am ajuns aici? Pentru că un proces legitim a degenerat în violențe. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și-au dorit o diversiune?



- În ultimul an și jumătate PSD a compromis actul de guvernare și legiferare. A tulburat societatea.



- Avem acum și o componentă represivă, care ridică serioase semne de întrebare la ce intenții are acest guvern cu românii.



- Cei din Guvern fac tot ce pot pentru a distruge imaginea României.



- PSD a câștigat alegerile, însă actuala sa conducere abuzează de acest lucru pentru a ataca populația, justiția.



- Nu avem nevoie de instabilitate și criză socială prelugită. PSD trebuie să înteleagă că actuala conducere a partidului este extrem de nocivă. Fac apel la membrii PSD să ia în serios protestele.



- Fac apel la societatea civilă: e foarte important ca societatea civilă să fie vie și vigilentă.



- Acest apel nu e un apel la revoltă, ci la responsabilizare și implicare.



- Un ultim apel îl adresez opoziției: alternativa nu vine de la sine. Stă și în mâinile opoziției responsabilitatea de a asigura stabilitatea țării. E nevoie de un dialog susținut între toate forțele de opoziție.

