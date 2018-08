Victimă Colectiv, victimă în Piața Victoriei: Grefe de piele inflamate din cauza gazelor

A vrut să propesteze împotriva corupției care i-a pricinuit prima dramă a vieții, dar a ajuns din nou victimă a aceluiași stat corupt. Povestea Adinei Apostol a fost publicată pe Newsweek.

„Am făcut o plângere penală pentru că am inhalat multe gaze. Mă dor muşchii gâtului, câteva părţi ale grefelor recent puse s-au înroşit şi mi se pare că acţiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresivă şi nu au făcut nimic să înlăture grupele de suporteri care erau lângă ei.

De la 8:15 până la 11:30 au dat cu gaz. Nu aveai unde să fugi. Am mers după ceilalţi protestatari, ne călcam în picioare pentru că ne împingeau cu scuturile.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu ştiu ce au fost acele semnale luminoase, nu este o scuză pentru că eu nu am făcut armata. Altă dată au reuşit să marginalizeze protestatarii violenţi. Am venit din străinătate pentru protest şi mă întorc în Belgia pentru tratamente. Sunt victimă Colectiv şi am ieşit în stradă să protestez.

Ordinul dat de subprefect este inadmisibil nu se poate aşa ceva. Trebuiau să înlăture grupurile de protestatari violenţi, nu să arunce cu grenade”, a spus Adina Apostol.

sursa newsweek