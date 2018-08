Explicația halucinantă a unui suspect acuzat că a bătut femeia-jandarm

Unul dintre bărbații reținuți pentru bătaia aplicată tinerei-jandarm de numai 20 de ani a făcut declarații aiuritoare la ieșirea de la Poliție.

Doi bărbați din București, de 24 și 30 de ani, au fost reținuți pentru ultraj, după ce au participat la lovirea jandarmeriței în timpul protestului anti-PSD de vineri, din Piața Victoriei.

Unul dintre ei a făcut următoarea declarație după ce a fost reținut:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ce striga femeia-jandarm sub ploaia de lovituri încasate în Piața Victoriei

”E greșeala mea că am participat. Nu a fost din vina mea, s-a întâmplat. Nu mai particip la proteste violente.. Eram în centru de oameni care când au trecut jandarmii- erau jandarmerița și băiatul- eu eram la 60 de metri depărtare, am văzut când i-au înconjurat, apoi am auzit când au strigat băi, vedeți că e femeie.

Imagini cu femeia-jandarm lovită cu brutalitate. Mai mulţi protestatari au făcut scut uman în jurul ei

Am fost nevoit, nu mai aveam unde să mă duc. Trebuia să fug într-o parte, dar nu aveai unde să te duci. Apoi am văzut ce s-a întâmplat cu fata cu jandarmerița” a spus unul dintre suspecți, citat de Antena 3.