Mesajul lui Răzvan Ștefănescu, șoferul cu numere anti-PSD înaintea mitingului diasporei

Răzvan Ștefănescu, șoferul român stabilit în Suedia, care venise în România cu plăcuțe de înmatriculare anti-PSD, a transmis un manifest și un mesaj adresat tuturor românilor din țară, dar și din străinătate. Intitulată „Manifestul unui român”, postarea lui Răzvan Ștefănescu a strâns deja mii de aprecieri, comentarii și redistribuiri.

”Dragi prieteni virtuali, si nu numai , Acesta este un mesaj adresat atat romanilor din tara, dar si celor care cu dispret au fost numiti de politicieni “lumpendiaspora romaneasca”

Vreau sa va detaliez mai jos motivele pentru care am folosit expresia atat de controversata pe placutele de inmatriculare,

Multe momente de insingurare am trait peste hotare, stingher in lume si departe de casa. Sunt sigur ca toti cei plecati din Romania au simtit aceleasi lucruri in diferite momente ale vietii lor din afara granitelor. Momente de nesiguranta si indoieli care sunt coplesitoare. In final lucrurile se rezolva dar o revolta nemasurata ma cuprinde mereu pentru ca lucrurile nu pot fi asa cum trebuie si in tara mea.

Un sentiment de furie ma cuprinde cand imi privesc copilul si ma intreb: Ce fac? Unde voi ajunge? Desi pare ca lucrurile sunt rezolvate pe moment, sentimentul de nesiguranta staruie. Ce-mi rezerva viitorul acasa?

Pentru ca acasa e tot acasa.

Acolo ma voi intoarce in final. Ce pot face eu? Cum ripostez? Ceva trebuie sa fac! Copilul meu bun si destept imi cere asta, sa iau atitudine, chiar daca el nu intelege prea bine tot ce se intampla!

Pentru mine, expresia #muiepsd nu este doar o lozincă. Verbalizarea sa aduce dupa sine o serie de reactii si sentimente puternice , declanseaza ostilitati dar si o solidaritate fara precedent a celor care se simt tradati de clasa politica. Nu este doar o sintagmă, și cu-atât mai mult — nu este doar o “înjurătură”.Am fost blamat pentru faptul că am folosit cuvintele acestea si mi s –a pus la indoiala moralitatea. Unele remarci au venit din partea oamenilor apropiați/rudelor.

Aș vrea, pentru o clipă, să ne debarasăm de rușine, de subtilități, de diplomație și falsul bun-simț.

#muiepsd nu ma face ceva sau cineva. Iar #muiepsd pe mine, ca tânăr, un tânăr responsabil civic, însă deziluzionat, cu obiective precise însă puțin probabile de atins în propria țară, mă reprezintă. Că vă place sau nu, că sunteți de acord sau nu.



Obscenitatile din politica, din muzica, cinematografie sau emisiunele televizate nu sunt numai tolerate ci sunt, de cele mai multe ori promovate intens. Politicienii care vorbesc trivial sau injura de la tribuna Parlamentului nu au fost in nicio circumstanta sanctionati pentru ofensele aduse romanilor sau altor politicieni, femei cu predilectie.

Mai tare decat momentele de nesiguranta m-au durut, in acest concediu, ipocrizia si dubla masura. Clipele de disconfort, dezumanizante pentru mine si copilul meu din sediul politiei. M-am revoltat impotriva unui partid anti-national, si impotriva unei clase politice care a dovedit de nenumarate ori ca nu lupta pentru interesele acestei tari si nu face nimic pentru ca romanii sa nu mai plece. Vedeti ce se intampla chiar zilele acestea cu fermele si gospodariile romanesti, cu culturile arse din cauza indolentei autoritatilor. Am folosit un sinonim al cuvantului “gura” si “a duce cu vorba”. Folosit in sens peiorativ bineinteles. Ce puteam face mai putin ca sa aiba sens? Mai mult, orice altceva era prea mult. Am copil in masina. Cred in continuare ca este un gest mult prea mic fata de dezastrul creat si lasat in urma de cei ce detin ilegitim puterea in tara mea.

Cred ca este un gest prea mic fata de ceea ce au facut cei aflati la putere pentru ca nu se mai poate vorbi de politica din punctul meu devedere ci de decimarea unui popor.poporul roman.

Ma opresc aici cu explicatiile. Cred ca s-a inteles si stiu ca foarte multi sunt in asentimentul meu. Multi prieteni am gasit si tuturor vreau sa le multumesc. Imi cer scuze celor pe care, fara sa vreau i-am ofensat si nu ma adresez aici liderilor de institutii care, prin functia lor, au statut special. Ei ar trebui sa vegheze la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. Ma gandesc la Art. 54 din Constitutia Romaniei: Fidelitatea faţă de ţară: (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră. (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege. Au depus juramantul?

Sper din suflet ca am fost inteles! Va urez tuturor o vara frumoasa, cit a mai ramas din ea, dar nu inainte de a-mi cere iertare public fiului meu, caruia i-am promis o vacanta la mare! Multumesc! O zi frumoasa!” a scris acesta pe pagina de facebook.

