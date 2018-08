Patru persoane grav rănite în urma accidentului dintre un tren și o mașină, în Iași

Patru persoane, între care doi copii, au fost grav rănite, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren, în localitatea Vlădeni, județul Iași.

Fata de 5 ani, Delia Maria, nu este intubată. Ea are o plagă minoră, este în stare bună. Ea este internată la Spitalul de Copii "Sfânta Maria". Fata de 4 ani, Georgiana, este în comă de gradul III, intubată și ventilată mecanic. Are traumatism cranio-cerebral sever. Este în stare gravă, dar are șanse de supraviețuire. Și ea este internată la Spitalul de Copii "Sfânta Maria".

Femeia de 20 de ani, Maria, are traumatism cranio-cerebral sever și politraumatisme și este posibil să fie operată. Este internată la Spitalul de Neurochirurgie. Bărbatul de 25 de ani, Costin, cel care conducea autoturismul, are traumatism cranio-cerebral și fracturi costale. El este internatl la Spitalul "Sfântul Spiridon".

"Șoferul nu s-a asigurat deloc. Eu am frânat dar sunt și eu om, mai mult nu am putut face. El trebuia să se asigure, când a văzut că mă apropii a călcat pedala de accelerație crezând că va reuși să treacă. Când am coborât am evaluat imediat situația, să văd dacă pot ajuta în vreun fel. Am scos una dintre fetițe, care era în partea dreapta" a declarat mecanicul de locomotivă.

Mașina cu numere de Spania a fost târâtă aproximativ 100 metri.

