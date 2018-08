Un tânăr din Timiș a speriat trecătorii fluturând o armă pe geamul mașinii - VIDEO

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, a provocat panică pe stradă după ce a ieşit pe geamul unei maşini în mers, cu o armă în mână.

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, pe o stradă din localitatea Dumbrăviţa, şi a fost filmat cu telefonul mobil de un alt şofer aflat în trafic. Imaginile au fost văzute şi de Poliţie, iar tânărul a fost identificat şi amendat cu 5.000 de lei.

El nu are antecedente penale şi a declarat poliţiştilor că totul a fost o glumă şi că nu avea de gând să împuşte pe nimeni. Cât despre armă, aceasta era una de tip airsoft, neletală.

Posesorul armei a postat un comentariu la filmulețul distribuit pe facebook , în care spune că: "nu a tras nimeni in niciun biciclist si in niciun om. Da este arma mea dar eu conduceam in acel moment, arma care este o replică de plastic nu avea bateria cuplata si nici bile. Nu as lăsa pe nimeni sa-mi foloseasca arma intr-un cadru public. Imi pare rau ca prietenul meu a creat o teamă deși el nu a îndreptat arma spre nimeni si nici nu a avut vreo intentie sa faca acest lucru . Am fost si la poliție am dat declarații, am avut si martori care imi susțin opinia dar imi asum acest eveniment si va garantez ca nu se va repeta!".

sursa: facebook