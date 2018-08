Începând de azi, hărțuirea a devenit contravenție. Amenzile ajung până la 10 000 de lei

Comportamentul de hărțuire se sancționează începând de luni cu amenda contravențională de la 3 000 la 10 000 lei, după apariția în Monitorul Oficial a noilor prevederi din Legea privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

"Este interzis orice comportament de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica definite conform prezentei legi, atat in public, cat si in privat", prevede un nou articol introdus in Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, act normativ publicat luni in Monitorul Oficial.

Incalcarea interdictiilor privind hartuirea, hartuirea sexuala sau hartuirea psihologica "constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 10.000 lei, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune", mai prevede actul normativ, potrivit ziare.com.

Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane, in zona de competenta, precum si de catre politistii locali, potrivit legii publicate luni in Monitorul Oficial.

Actul normativ care se aplica incepand de luni spune ca prin hartuire se intelege"situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor".

Prin hartuire sexuala se intelege "situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor", iar prin hartuire psihologica se intelege "orice comportament necorespunzator care are loc intr-o perioada, este repetitiv sau sistematic si implica un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intentionate si care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizica ori psihologica a unei persoane", mai prevede legea.



Proiectul de lege a fost adoptat pe 10 iulie de Camera Deputatilor, for decizional, cu 214 voturi "pentru", 8 voturi "contra", 10 abtineri. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 2 august, decretul privind promulgarea legii.