Polițistă, mesaj pentru contribuabili: ”sunt sătulă de pulifricii care-mi plătesc salariul. Au IQ-ul Veoricăi”

Subofițerul de poliție Maria Chetran a postat pe Facebook un mesaj dur la adresa celor care ”au impresia” că-i plătesc salariul, din taxele și impozitele achitate lunar către stat.

Mesajul postat pe Facebook de polițista din Vaslui:

„Din tot scandalul ăsta cu Poliția Română, nimic nu mă enervează mai mult decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul. Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu... contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Si dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricăi şi să vă şi nominalizez? Respect!!! #mândrăcăsuntpoliţistă”.

Atacul vine la scurt timp după ce purtătorul de cuvânt al Brigăzii Poliției Rutiere, Ovidiu Munteanu, trimitea contribuabilii la popi atunci când au probleme și sună la 112 după ajutor.

Nervos pe cei care dădeau evaluări de 1 stea pe pagina de Facebook a Poliției Române, purtătorul de cuvânt al Brigadei Rutiere a lăsat o evaluare de 5 stele pe pagina Poliției și un mesaj dur: "Pentru toţi care jigniţi şi urâţi Poliţia Română, vă rog ca data viitoare când aveţi probleme să apelaţi la oricine altcineva, nu la poliţie. Când vă fură bunurile, când vă agresează pe stradă, la accidente rutiere, vă rog să apelaţi la vecini, la popi, la rude, dar nu la poliţie."

Ulterior acesta a șters mesajul, iar șefii lui au transmis că a vorbit ”pe persoană fizică” și nu în numele instituției.