Brigada Poliției Rutiere se delimitează de mesajul propriului purtător de cuvânt. Doar atât?

Mesajul purtătorului de cuvânt al Brigăzii Poliției Rutiere, Ovidiu Munteanu, a încins atât de mult spiritele, încât a devenit subiectul zilei. Criticat de opinia publică, nefericitul a fost luat în vizor și de colegi.

Nervos pe cei care dădeau evaluări de 1 stea pe pagina de Facebook a Poliției Române, purtătorul de cuvânt al Brigadei Rutiere a lăsat o evaluare de 5 stele pe pagina Poliției și un mesaj dur: "Pentru toţi care jigniţi şi urâţi Poliţia Română, vă rog ca data viitoare când aveţi probleme să apelaţi la oricine altcineva, nu la poliţie. Când vă fură bunurile, când vă agresează pe stradă, la accidente rutiere, vă rog să apelaţi la vecini, la popi, la rude, dar nu la poliţie."

„Cu privire la mesajul postat pe pagina de socializare a Poliției Române de către colegul nostru Ovidiu Munteanu, vă aducem la cunoștință faptul că Brigada Rutiera nu achiesează la cele transmise, mesajul fiind unul strict personal.Brigada Rutieră vă asigură că este și va rămâne în slujba cetățeanului, indiferent de situație”, a transmis Brigada Rutieră.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Șeful Poliției Rutiere,Victor Gîlceavă, consăteanul președintelui PSD, Liviu Dragnea, a declarat pentru Mediafax: „Relationand cu colegul meu, se pare ca nu a anticipat faptul ca acel mesaj va fi preluat si asociat cu calitatea si cu pozitia pe care o detine el la Brigada Rutiera si ca nu a avut sub nicio forma intenta de a implica Brigada Rutiera intr-un eventual subiect nou alaturi de cele au tot fost si exista. (…) In prezent, stiu ca mesajul a fost sters. Asa cum stiti deja, orice subiect care poate afecta imaginea sau prestigiul institutiei este verificat si la nivelul structurilor noastre interne, urmand a se face o propunere corespunzatoare prin raportare si la ce rezulta din verificarile efectuate. Subiectul este inca la inceput. Vedem in ce masura, nu pot emite un punct de vedere acum cu privire la solutia finala”.

Este bine că Brigada din care face parte se delimitează de cetățeanul Munteanu, însă cetățeanul Munteanu a postat în calitate de polițist. Mai mult decât atât, orice cod deontologic cu prevederi la nivelul de minim bun-simț, nu ar permite o asttfel de ”ieșire în decor”. În fond, și cetățeanul Răzvan Ștefănescu a exprimat o opinie, prin numărul său de înmatriculare, însă acum polițiștii nu îl dojenesc părintește în public, ci aplică sancțiuni. Vom vedea cât de acoperite de legalitate sunt.

în foto: Ovidiu Munteanu - purtător de cuvânt al Brigăzii Poliției Rutiere