Șoferul nervos care a bătut o mamă în fața celor doi copii a fost identificat

O mamă a două fete, a fost lovită în faţă de un şofer nervos, în timp ce se afla în maşina proprie, aşteptând la semafor pe o stradă din Sibiu. După ce femeia a povestit pe Facebook ceea ce a pățit, agresorul a fost identificat.

Lu Knobloch a povestit pe pagina de Facebook cum a decurs povestea: „IERI, pe la 14.30, MERG CU COPIII pana la Lidl. Vin dinspre Calea Dumbrăvii, sens giratoriu, intru pe MIHAI VITEAZU. In fata semaforului spre Calea Cisnădiei, lângă BANCA TRANSILVANIA, un AUDI ROSU, nr: SB-69-PAO îmi taie calea şi se pune în fata mea la semafor. Semaforul fiind verde, îi fac semn la om sa meargă înainte... Şi se da jos din Audi o mini-matahală, îmi smulge uşa, mă înjură şi urla la mine “cine te crezi sa-mi tai mie calea?”... Repet, omul era ÎN FAŢA mea la semafor. Mă mai înjură o dată şi merge la maşina lui. Semaforul e verde, îi fac din nou semn să meargă înainte, omul se da jos furios din maşină, smulge uşa mea, mă ameninţă că mă omoară, mă înjură şi MĂ LOVEŞTE cu toată puterea PESTE FAŢĂ!!!! Apoi pleacă cu nonşalanţă. Eu rămân acolo. O mama cu doi copii în maşină. Ambele fete minim socate. Ce să fac acum? M-am gândit ca o mama - să duc copiii acasă. Apoi am sunat la urgenţă. Mi-am pierdut conştienţa, am stat 11 ORE LA URGENŢĂ ca sa fac toate investigaţiile necesare: raze, CT, luni urmează RMN...”.

Femeia a postat o fotografie după ce a ieşit de la Urgenţe. În urma postărilor pe care el-a făcut pe Facebook a fost indentificat și proprietarul maşinii. „Va mulţumesc tuturor pentru mesaje şi pentru încurajări. Acum ştim cine este conducătorul auto! Vă rog dacă aţi fost acolo sau aţi văzut ceva, daţi-mi un semn. Sa sprijinim eforturile Politiei de a pune legea in aplicare!!”, a mai scris femeia.

