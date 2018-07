Dialog între Mircea Negulescu și un judecător ICCJ. Negulescu: A fost o avalanșă de proceduri. Judecător: Dumneavoastră nu făceați așa?

Mircea Negulescu a contestat, marți, controlul judiciar din dosarul în care este acuzat de falsificare de probe. În sala de judecată acesta a susținut că procurorul de caz nu i-a respectat drepturile, fiind supus unei avalanșe de acte de urmărire penală fără a avea avocat. În replică, judecătorul care va soluționa cauza, Simona Neniță, l-a întrebat pe procuror dacă avea același mod de lucru atunci când activa.

"Pe tot parcursul urmăririi penale, din 23 iunie 2018, mi-a fost încălcat dreptul la apărare de către organul de urmărire penală. Din acte puteți observa că pe 23 iulie a fost extinsă urmărirea penală și continuată in rem fata de o nouă infractiune. Apoi s-a continuat urmărirea penală in personam pe 24 iulie, iar pe 25 iulie am dobândit calitatea de inculpat, fara că înainte să îmi fie adusă la cunoștința calitatea de suspect. Abia în data de 27 iulie mi s-a adus la cunoștință. Extinderea a fost bazata pe un proces verbal de sesizare din oficiu. Judecătorul de drepturi și libertăți nu se poate pronunța pe legalitatea punerii în mișcare a actiunii penale, însă puteți analiza actele subsecvente. Ordonanța prin care s-a dispus controlul judiciar este lovită de nulitate absolută, deoarece când mi s-a adus la cunoștință am cerut organului de urmărire penală, am cerut termen pentru a îmi construi apărarea. Mi s-a refuzat, deci invoc un motiv de nulitate.

În subsidiar, referitor la această măsură am scris in plângere inclusiv motivele de netemeinicie, faptele pretins comise au fost săvârșite în anul 2015, statutul meu personal și profesional s-a schimbat în totalitate, nu mai activez in procuroratura de un an și cinci luni, nu exista pericolul social, sunt suspendat din funcție. În toată perioada din 2015 până acum persoanele care fac acuzatii au ieșit public și au pus presiune. Este evident că restrângerea drepturilor și libertăților in cazul meu este netemeinică. Sunt emoționat, după 20 de ani de magistratură in ajuns in pozitia de inculpat în fața dumneavoastră", a spus Mircea Negulescu în fața judecătorului.

În replică, Elena Iordache, magistratul care îl cercetează, a spus:

"Masura a fost luată pentru infracțiuni contra înfăptuirii justiției, săvârșite de un procuror dintr-o unitate de elita. Sunt doua ordonanțe de extindere. Vreau sa subliniez că la pagina 2 spune avocatul că inculpatul nu recunoaște faptele, dar la parchet s-a prevalat de dreptul la tăcere. Spune că s-a prezentat mereu, este adevărat. Spune că deși organele de urmărire cunosc adresa sa, până acum nu a primit răspunsuri la solicitările lui. Precizăm că nu știm exact unde locuiește, are reședința în Ploiesti, dar nu locuiește în fapt acolo.

Referitor la succesiunea actelor penale, sesizez că inculpatul nu stăpânește foarte bine, măsurile nu au fost luate în cascadă, a fost informat de fiecare data. Referitor la dreptul al apărare, va rog sa aveti in vedere că inculpatul este procuror, are o vechime apreciabilă, a fost patru ani inspector, nu a dorit niciodată să își aleagă avocat. Nu se justifica nulitatea absoluta invocată".

"Nici nu dispun de condiții materiale care sa îmi permită să îmi angajez avocat. In calitate de cetățean, am aceleași drepturi. Așa cum prevede CPP , la momentul luării unei măsuri, parchetul are obligația să îl audieze pe inculpat în prezența unui avocat. Eu cred că o presupusă nelegalitate săvârșită de mine nu poate fi soluționată printre o nelegalitate săvârșită de parchet. Am dreptul la timpul necesar să înțeleg învinuirea, sa am parte de aparare. In 40 de minute mi s-au adus la cunoștință o mulțime de acte. O să vedeți că toate arată că mi-a încălcat dreptul la apărare, prevăzut în Constituție și în Convenția Drepturilor Omului. I-am spus doamnei procuror că nu înțeleg învinuirea care mi se aduce. Sunt doar două declaratii ale unor persoane interesate să își revizuiască dosarele, eu nu puteam să știu ce face coinculpatul din dosarul meu cu un denunț pe care eu l-am luat la PCA Ploiești și l-am trimis la DNA Ploiesti. În procesul verbal scrie că nu dau declarație până nu iau legătura cu un avocat. Sunt revoltat că nu îmi sunt respectate drepturile. Trebuia să oprească procedura, sa îmi pună avocat din oficiu și apoi nu era nulitate absolută. A fost o avalanșă de proceduri", a replicat Negulescu.

Judecător: Dar dumneavoastră nu făceați așa?

Negulescu: Nu,îmi scuzați tonul...din dorința de a îmi susține cauza. Am fost coleg cu doamna procuror, am tot respectul pentu dansa.

sursa: stiripesurse.ro