S-a deschis Autostrada A10, între Aiud și Turda

După mai bine de doi ani de când trebuia deschisă Autostrada A10 Sebeş-Turda, între Aiud şi Turda, cele două loturi ale şoselei vor fi astăzi inaugurate oficial.

Autostrada nu a fost deschisă mai devreme, motivul fiind creşterea exigenţelor companiei în ceea ce priveşte problemele de calitate, inclusiv extinderea perioadei de garanţie. Constructorul a înţeles şi a refăcut anumite porţiuni, termenul de finalizare şi recepţie fiind 30 iulie.

Potrivit datelor oficialilor CNAIR, lotul 3 al autostrăzii Sebeş-Turda, între Aiud şi Decea, în lungime de circa 12,4 km, este finalizat în proporţie de 100%. Din datele privind stadiul proiectelor în derulare rezultă că cei 12,4 km de autostradă se vor inaugura în cursul zilei de luni.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Loturile 3 și 4 ar fi trebuit deschise circulației încă din 2016. Autostrada Sebeş - Turda va avea 70 km şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi. Primul se întinde pe 17 km, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul 2 are 24,3 km şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

sursa: libertatea.ro