A făcut-o de oaie! Daea încearcă să ”dreagă” perla despre evrei, porci și Auschwitz

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îşi cere scuze public după ce a afirmat că porcii cu pestă trebuie incineraţi, iar asta "este o munca extraordinară, ca la Auschwitz".

El susţine că a vrut să prezinte "situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci" şi să îşi exprime "durerea sufletească".

Declaraţiile ministrului Agriculturii au fost făcute în emisiunea din 25 iulie, "Punctul de întâlnire", de al Antena 3, moderată de Radu Tudor.

Ambasada Israelului a transmis că îşi exprimă consternarea şi dezamăgirea cu privire la afirmaţiile ministrului, care "a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovaţi în lagărul de la Auschwitz", şi speră ca o astfel de asociere să fi fost făcută de către ministru "din pricina lipsei de informare aprofundată asupra a ceea ce înseamnă Holocaustul şi Auschwitz, fără intenţia de a dezonora memoria milioanelor de victime".

“Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!”, a transmis Petre Daea printr-un comunicat de presă, joi, de la Ministerul Agriculturii.

Dorina Rusu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, s-a autosesizat și pentru că moderatorul Radu Tudor nu a avut nicio reacție, deși avea obligația să intervină.

Opoziția, prin PNL și USR, insistă ca ministrul Agriculturii să demisioneze.

surse declarații: a3, news.ro, Ambasada Israel, foto romanialiberă.ro