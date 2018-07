Fosta campioană la atletism, Adelina Gavrilă, are nevoie de sânge. ”Șansele de supraviețuire sunt de 20%”

Pe Facebook circulă un apel umanitar pentru donare de sânge, beneficiar fiind fosta mare atleta Adelina Gavrilă. Aceasta este programată la o naștere, urmată de operație pe 2 august și are nevoie de mult sânge pentru a supraviețui.

Apelul devenit viral pe Facebook:

”O tanara viitoare mamica, ce are deja un baietel de 4 ani, urmeaza sa nasca pe 2 august. Insa are o complicatie rara - placenta Previa Percreta. Mai exact, placenta s-a intins in organism si s-a lipit de organe. Nasterea va fi urmata de o operatie care va dura 5 ore, in care se va dezlipii placenta de restul organelor, in care vor fi sangerari abundente, spun doctorii.

De asemenea, mai spun ca sansele mamei de supravietuire sunt de 20%. In concluzie: are nevoie de sange! Pana acum au fost 9 donatori si doctorii spun ca este foarte putin. Daca vrea si poate cineva sa-i sara in ajutor, numele ei este Oancea Adelina (fosta noastra mare triplusaltista, Gavrila pe numele de fata), se afla la spitalul Sanador din Bucuresti si are grupa 0 pozitiv.

Va multumesc prieteni!!! Va rog distribuiti mai departe este o chestiune de viata si de moarte! Doamne ajuta!”

Triplusaltista Adelina Oancea (Gavrilă) are 39 de ani și este născută în Brăila, unde a început atletismul cu profesorul Mihail Dumitru. Este campioană europeană de junioare și medaliată cu bronz la mondialele de juniori și tineret. De asemenea este medaliată cu bronz la Universiada din 1999 și participantă cu o clasare pe locul 15 la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004 și locul 19 la JO de la Beijing în 2008, potrivit libertatea.ro.