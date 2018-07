Copii hrăniți cu bere în Vaslui

Doi copii, de 5 și 7 ani, din localitatea Ferești au fost preluați de Protecția Copilului și dați în grija unor asistenți maternali, după ce s-a descoperit că mama îi “hrănea” cu bere în loc de mâncare.

"Mami, ne e foame! Ne iei ceva?". "Luați și voi să beți din sticlă o gură de bere și vă trece. Nu vedeți ca nu sunt bani?".

Este dialogul pe care femeia îl avea în urmă cu o luna cu unul dintre copiii săi în Autogara Vaslui. Imaginile au ajuns în presa locală vasluiană și au stârnit stupoare printre cititori, dar și critici vehemente la adresa presei.

Autoritățile competente s-au sesizat și s-a decis scoaterea copiilor din familie. "În urma anchetei sociale desfășurată la Ferești s-a constatat ca nu se îndeplineau condițiile corespunzătoare pentru creșterea copiilor și scoaterea lor din mediul de risc pentru a fi plasați în sistemul maternal al DGASPC", a spus purtătorul de cuvânt al instituției.

Potrivit primarului comunei Ferești, femeia are probleme psihice. “Ea a fost internată și la Psihiatrie și îi e frică să nu mai ajungă acolo. Dacă îi spui ceva de asta, îsi revine imediat. Nu este o femeie rea, însă când îi vine nebuneala, n-ai ce-i face. Nu e singură, are un sot, dar stă mai mult pe la Serbotești. Ea nu e o femeie rea, problema e că nu-si ia tratamentul. În general are grijă de copii, dar când îi vine nebuneala, n-ai ce să-i mai faci. Au fost sesizări și la Protecția Copilului, pentru a-i lua pe cei mici în plasament, însă de câte ori au venit, au găsit totul în regulă la domiciliul familiei, era curătenie, copiii erau îngrijiti”, a declarat primarul comunei Ferești, Sebastian Arteni.

sursa: vremeanoua.ro