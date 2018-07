Musaca cu gândaci într-un mall din Galați - VIDEO

O femeie din Galați a filmat și a postat pe Facebook un video în care se vede cum un gândac se plimbă pe mâncarea expusă în galantare.

Imaginile s-au viralizat rapid. Clipul a fost văzut de aproape 100.000 de ori, iar peste 2.400 de persoane l-au redistribuit.

„Vânzătoarea a rămas mută! Mută! Dar nu era uimită. Am țipat la fiecare în parte, care stăteau la rând, și toți au început să țipe la ei. Personalul nu știu dacă are vreo vină, în schimb patronul, da. Plus că erau și copii la rând pentru acea musaca cu gândaci”, a povestit clienta mall-ului.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

sursa: digi24.ro