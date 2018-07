Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, spune că anul acesta vom depăși Cehia și Portugalia

Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, a susţinut luni seară la Antena 3 că nu va exista niciun pensionar care să nu aibă pensia dublă până la momentul la care coaliţia PSD-ALDE îşi va încheia aplicarea programului de guvernare. De asemenea, Darius Vâlcov a susţinut că economia României a crescut cu 24 % de când PSD-ALDE a preluat guvernarea, el spunând că ţara noastră a depăşit Grecia, iar în acest an va depăşi Cehia şi Portugalia.

”Am fost partener în realizarea programului de guvernare, alături de Liviu Dragnea. În construirea lui au fost foarte multe discuţii, am încercat să vedem care e viziunea politică. Noi vrem să urmăm modelul irlandez. Iralnda este ţara din Uniunea Europeană care are cea mai mică povară fiscală. Economia României a crescut cu 24%. Am depăşit Grecia, anul acesta vom depăşi Cehia şi Portugalia. În 2020 vom depăşi Finlanda şi vom ajunge pe locul 12, acum suntem pe locul 16. În 2016, veniturile românilor erau de 50 de miliarde de euro, noi vrem să ajungem la 75 de miliarde de euro. Acum suntem la 62 de miliarde. De când a venit coaliţia PSD-ALDE la guvernare au venit peste 12 miliarde de euro şi vor mai veni 13 miliarde”, a mai declarat Vâlcov la Antena 3, unde a mers după o lungă perioadă de absenţă publică.

Sursa: news.ro