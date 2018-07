Elevii care au luat 10 la Evaluarea Națională sau Bacalureat vor fi premiați de Guvern

Guvernul a decis să acorde premii în bani absolvenţilor care au luat 10 la examenele de Evaluare Naţională sau Bacalaureat 2018. Decizia a fost anunţată în urma şedinţei de joi.

Potrivit deciziei, Guvernul va da câte 1.000 de lei absolvenţilor cu media 10 la examenul de Evaluare Naţională 2018. În schimb, absolvenţii de 10 de la Bacalaureat 2018 vor primi câte 3.000 de lei.

”Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 1.000 de lei fiecarui absolvent al clasei a VIII-a care a obtinut media 10 la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a – 2017. Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 3.000 de lei fiecarui absolvent de liceu care a obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017”, se prevede in proiectul de Hotarare de Guvern.

sursa: stirileprotv.ro