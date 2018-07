Mihai Sturzu - din cântăreț la Hi-Q și deputat PSD a ajuns pilot de avion de linie

A devenit cunoscut și s-a bucurat de succes în calitate de component al trupei HI-Q. Apoi a încercat să-și contruiască o carieră politică, devenind deputat din partea PSD. În final, și-a luat zborul la propriu.

Niciodată nu e prea târziu să faci ceea ce îți dorești și ți se potrivește.

Dacă la HI-Q devenise un tip simpatic, foarte apropiat de cei pentru care cânta, nu la fel de apreciat a fost și pentru alegerea pe care a făcut-o, intrând în PSD.

Se bucura de notorietate, așa că nu i-a fost foarte greu să ajungă deputat. A intrat însă în conflicte repetate ci cei din conducerea PSD, Mihai Sturzu părând mai mereu din alt film decât cel regizat de actualul partid de guvernământ.

În tot acest timp nu a renuțat la visul său, acela de a deveni pilot de avion.

„E un program destul de incarcat acum, este vacanta, lumea zboara mult. Pe scaunul asta stau cel mai mult in ultima perioada. E o poveste lunga. Eu visam de mic sa ma fac pilot. Eu pana la 10 ani am trait intr-o tara unde nu puteai sa calatoresti. Visul meu a ramas sa ma fac pilot. Anul trecut am terminat scoala de pilot de linie. Iar acum lucrez la cea mai mare companie aeriana din tara”, a declarat Mihai Sturzu pentru știrile Kanal D.

”Sunt fericit de nu mai pot. In perioada HI-Q am muncit foarte mult. Noi ne-am inteles foarte bine, asta imi lipseste cel mai mult. Am avut o viata frumoasa. Despartirea a venit de la sine”.

Indiferent de pașii pe care i-a parcurs în viață, cu mai mult sau mai puțin succes, cu suficiente satisfacții materiale încât să nu aibă prea multe griji, Mihai este un exemplu pentru care renunțarea nu trebuie să fie niciodată o opțiune, chiar dacă nu mereu reușești din prima și pare că durează prea mult.

