”Bogdane, fă breșă, mergi pe contrasens!” Stenogramele de dinaintea morții polițistului Gigină

Ofiterul de politie care se afla in limuzina fostului vicepremier al Romaniei, Gabriel Oprea, în noaptea morții polițistului Bogdan Gigină, a solicitat de mai multe ori agentilor rutieri din coloana oficiala marirea vitezei de deplasare, circulatia "cu presiune" si circulatia pe contrasens pentru a "sparge traficul".

Acest lucru rezulta din comunicarile radio efectuate de catre politisti pe canalul Politiei Rutiere si inregistrate de Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Detaliile sunt din dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina. Cazul a ajuns din luna iunie pe masa magistratilor de la Judecatoria Sectorului 1.

"Bogdane, mergi si fa bresa, mergi pe contrasens, fa bresa!",

"Bogdane, intre benzile 2-3, intre benzile 2 si 3!"

"Scoate, scoate banda 3! Contrasensu'! Contrasensu', banda 3! Scoate-i!"

Erau o parte din ordinele pe care Bogdan Gigina le primea in casca, atunci cand conducea motocicleta.

Comunicarile dintre agentii de la Politia Rutiera dezvaluie ca au existat numeroase cazuri in care echipajul de insotire a lui Gabriel Oprea nu cunostea, la momentul pregatirii deplasarii, destinatia spre care urmau sa mearga, precum si cazuri in care aceasta destinatie a fost schimbata in cursul deplasarii.

Practic, politistii care erau in coloana oficiala discutau si se sincronizau cu sefii lor din centrala si cu agentii rutieri de pe teren. Oprea era insotit in permamenta de un autoturism de politie rutiera - cu un agent si un ofiter de politie rutiera - cat si de o motocicleta a Politiei Rutiere.



Evident, un rol important il avea motociclistul care mergea in fruntea coloanei.



- "SP12, opreste ca venim in scurt. Opreste contrasensu' ca venim in scurt."

- "Tine! Tine-l acolo, tine-l acolo!"

- "Atentie! Ne incadram acum pe contra, catre dumneavoastra. I423, va rog sa nu mai permiteti pe centrala!"

- "I4262, tineti-i si venim noi pe contra. Acum ne incadram catre dumneavoastra!"

- "B215, VELA (Indicativul dispeceratului Brigazii de Politie Rutiera - n.red.), pentru I490 ne grabim."

- "Axu' Uranus venim cu presiune. In acest moment depasim RO Vulcanescu."

- "48, vezi ca venim pe contra. 48, creeaza-ne o bresa!"

- "VELA, ne grabim cu 604 (Indicativul coloanei lui Gabriel Oprea-n.red.) . Ne grabim."

- "Hai ca venim pe contra. I489, venim pe contra."

- "Da, confirm. Venim cu presiune."

- "VELA, B215, punct final K498. Ne grabim."

- "Venim cu presiune. Depasiti SR 27-2."

- "Scoate-i p-astia d-aici!"

- "Parca era vorba ca ne asigurati si noua contrasensu'! Nu tre' sa dau eu peste ei!"

- "Tine-i. Tine-i, tine-i. Tine-i!"

- "Da-l p-ala la o parte!"

- "VELA, 8800, din aliniament 604, sa cunoasca: venim cu presiune."

- "Vedeti ca venim intre sensuri. Intre sensuri."

- "I 489, nu mai bagati pe Lascar (Bulevardul Lascar Catargiu- n.red.)! Opriti si venim pe contra! Tineti-i pe toti pe loc, la 93/2 acum!"

- "La B 215, 604! Am rugamintea, corespondentii doar directia de avans, o sa ne grabim."



- "Hai XXX XXX (numele unuia dintre agentii de politie- n.red.), mergi mult avansat, te rog, si sparge tot ce ai in fata!"

- "VELA pentru 604 modificam punctul final, vom executa catre Excelsior (Clubul Excelsior, restaurantul Ministerului Administratiei si Internelor, are sediul pe strada Stirbei Voda - n.red.), prin acelasi aliniament pana la I 492, la I 492 continuam pana la Schitu Magureanu (bulevardul-n.red.) dreapta, dreapta pe Stirbei pentru Excelsior, am rugamintea - urgentam in realizarea aliniamentului."



"Venim cu presiune"



In aprilie 2015, atunci cand coloana nu era insotita permanent de un motociclist, ofiterul cerea unul de la caz la caz.



- "Moto, mult in fata!"

- "A... stanga din DN! Rugamintea: un moto care e prin zona sa ne preia din marile bulevarde sau din I 490, pe unde..."

- "Mergi in fata! Mult in fata!"

- "Mult in fata! Fifi, mult in fata!"

- "VELA, pentru corespondenti sa cunoasca: o sa venim cu presiune, avem Cota finala maxim 2000!"

- "VELA, 604 (Indicativul coloanei lui Gabriel Oprea- n.red.), F 233, urmeaza imbarcarea, posibil catre baza mica".

- "Tine... tine-i! Per 3! Tache (strada Tache Ionescu - n.red.), I 489, tine, tine tot!"

- "Popa Tatu (strada-n.red.), scoate continuu semafoare, Luterana, va rog continuu!"

- "I 492 la vedere. VELA, cu 604 ne ga... ne grabim, nu se mentine Cota finala, cat putem de repede!"

- "Va rog scoateti in permanenta, venim cu presiune, ne-am incadrat pe DN 2!"

- "VELA, B 215 pentru K 498. Ne grabim! Ne grabim!"

- "Rugaminte: axul Stirbei - scoateti mult directia de avans, o sa venim cu presiune!"

- "VELA, imbarcarea 604! O sa mergem cu presiune!"

- "Cand iti zic de acuma incolo sa pregatesti - pregatesti!"

- "Aplica! Aplica, aplica, Dane! Depasim Gheorghe Manu! Venim cu presiune! I 489, atentie!"

- "VELA, in coloana 604, 8 mobile!"



"Moto, mergeti cat puteti avansat, cat puteti"



In unele discutii, erau si ordinele pe care Bogdan Gigina le primea.



- "Berzei (strada Berzei- n.red.), va rog sa opriti totul din acest moment. Venim pe contra si ne creati bresa".

- "Moto, mergeti cat puteti avansat, cat puteti."

- "Realizam urgent, de la K498 pentru Eliade, prin marele bulevard I 490, I 426, a... Eliade, ultimul post Eliade - Radu Beller."

- "Bogdane, mergi si fa bresa, mergi pe contrasens, fa bresa!"

- "Da, confirm intre sensuri."

- "Bogdane, intre benzile 2-3, intre benzile 2 si 3!"

- "Scoate, scoate banda 3! Contrasensu'! Contrasensu', banda 3! Scoate-i!"

- "Marim!"

- "Moto, sa vii avansat de la 90, sa incerci sa creezi brese intre!"

