Tânărul brașovean care a așteptat doi ani pentru un transplant de plămân a murit

Călin Farcaş, unul dintre cei pe care România ar fi putut să-i salveze, a murit la 29 de ani. Tânărul a aşteptat doi ani un transplant de plămân care nu a putut avea loc deoarece ţara noastră nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu Eurotransplant, instituția prin care se făceau operaţii la Viena. În lipsa unui acord, pentru Călin nu a fost disponibilă nici varianta unei operaţii plătite, deşi strânsese bani.

Călin, tânărul din localitatea Teliu care avea nevoie de transplant pulmonar, reuşise în aprilie, în doar cinci zile de când a fost deschisă o pagină de donaţii pentru el, să mobilizeze mii de oameni care au adunat întreaga sumă necesară pentru intervenţia de care are nevoie.

Plin de speranță că are o nouă şansă la viaţă, tânărul mărturisea într-un interviu pentru Digi24: „După atâtea lucruri minunate - şi într-un timp atât de scurt - care mi s-au întâmplat, simt că nu mă mai poate împiedica nimic să îmi indeplinesc ţelul. Am simţit că trăim o minune. S-a întâmplat să trăim o minune împreună. (Te aşteptai să se adune banii aşa repede?) Sincer nu. Îi spuneam mamei mele, la început, când am văzut în conturi, 11 euro aveam, când am văzut că s-au strâns 11 euro, i-am spus mamei te rog, adună lucrurile că în cel mai scurt timp plecăm. Mă bucur din suflet că mi-au înţeles disperarea cu care am apelat la ei”.

