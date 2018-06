Perle de la BAC 2018

Chiar dacă nu a fost greu la prima probă a Bacalaureatului, pentru mulţi dintre candidaţi poeziile lui Eminescu, Blaga şi Arghezi au fost motiv de perle ale absolvenţilor de liceu.

„Mihai Eminescu a scris poezii de dragoste şi natură pentru că îi plăcea să facă dragoste în natură”, „Eminescu stătea lângă lac ca să se scalde”, "Sunt leneș de fel și atunci am învățat înainte cu o seară, și am avut noroc. A picat prietenul meu Blaga, cu care mă înțeleg foarte bine. Am zis să mă împrietenesc cu prietenii mei Blaga, Barbu și Tudor Arghezi și mi-o ieșit combinația cu ăștia" sunt câteva dintre perlele elevilor.

Titlul poeziei lui Lucian Blaga a fost stâlcit de unii candidaţi. „Eu nu strivesc coroana de minuni a lunii (astrul ceresc)” a scris unul dintre ei. În timp ce un alt candidat a explicat că „Blaga nu voia să strivească corola de minuni a lumii pentru că era un om bun.” sau „Blaga susține că el nu ucide cu mintea sa isteață tainele lumii, căci el iubește tot ce mișcă ori stă, chiar și mormintele”.

Nici poemul matematicianului Ion Barbu nu a scăpat de interpretări stângace. Riga Crypto şi Lapona Enigel s-au transformat uşor în „ruga krypton”, „la mona enipel” iar pentru un alt candidat la testul maturităţii „lapona este un animal”.

Iată câteva alte perle:

- "Revista nu are calităţi, nu are cum este imposibil aşa ceva, numai un om are aşa ceva."

- "Poate poetul a vrut să impresioneze dar nu prea ia ieşit, asta întâlneşti numai pe scenă când actorii joacă şi spectatorii se uită la ei."

- "Autorul nu prea ia nicio atitudine e prea impresionat de străinez."

- "Şi pe vremea lui nea Holban se holbau oamenii la străinezi să le ciordească banii, ce impresii despre ţări..."

- "În opinia mea, eu cred că este foarte, foarte, foarte important să faci multe, multe călătorii, dar trebuie să ai mulţi, mulţi bani."

- "Totodată, puştoaicele astea sau panaramele au acces la locuri frumoase, deoarece se târâie cu câte un hodorog şi au farmec pentru locul în care trăiesc."

- "Oamenii ştiu să aprecieze mâncărica, băuturica, o puştoaică bună în pat şi eventual nişte bani pe gratis, acolo e locul frumos."

- "Doamna de română ne relatează întâmplările din locurile fascinante pe care le vizitează. Se pare că profesorii au bani şi se plâng că nu au"

- "Mihail Sebastian este o notaţie scenică şi nu prea impresionează."

- "Niţă e un coleg de al meu o fi avut vreo rudă de a scris Sebastian de el."

- "Nu a predat aia de română notaţiile scenice, o să demonstrez că aparţine genului liric."

- "La noi în ţară, numai proştii, borfaşii, cocalarii, pesediştii, cei care au bani să se ducă, ei călătoresc, proştii care muncesc nu au noroc să vadă locuri frumoase."

- "Iona de Ion Barbu este un poem filosofic şi prezintă drama unui om singur pe plajă şi a unei ciuperci venită de la Polul Nord, dar nu pot fi împreună, deoarece ei gândesc diferit, unul e mai cu statut, alta e mai bogată."

- "Ciuperca îi cere să vină în lumea ei ca în Floare Albastră"

- "Ciuperca nu voia fragi ea căuta ceva de la băieţaşul ăla"

- "La Blaga sunt şase tipuri de cunoaştere care încearcă să lumineze lumea sau să o facă mai bună"

- "O vino dorul meu/ Eu te aştept să-ţi dau fragi şi...."

- "Cobori la mine, măi Luceafăr/Să te mai văd odată/Iar astă seară eu te am.."

- "Lucian Blaga s-a remarcat în literatură prin estetica grotescului"

- "Aşa cum Blaga accentuează prin hiperbola "corola de minuni" omul e dator, fireşte să cunoască şi apoi să intre în combinaţii"

- "Eminescu a murit de multe, dar ce e trist că nu a terminat Luceafărul, l-a lăsat cu 98 de strofe"

- "Cătălin şi Cătălina şi-o trăgeau în spaţiul rustic aşa mai dă iubire eminesciană."

- "Eminescu este ultimul romantic, dar a mai fost vreunul? A fost crecă singurul nebun care a reuşit să scrie o poezioară de 100 de versuri."

- "Iubirea se naşte din multe, dar în carul Luceafărului se naşte din propria reflecţie care o vede în oglindă"

- "Luceafărul este un roman realist psihologic."

- "Închei acest eseu la Eminescu spunând şi accentuând că este cea mai marfă poezie citită până în 2018, ia face trecerea de la o perioadă agitată din viaţa noastră la linişte, la calm"

sursa: digi24.ro, romaniatv.net