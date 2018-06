Directorul Centrului Român pentru Jurnalism Independent: ”Ba da, legitimația de presă este un act oficial”

”Aflăm de la Jandarmeria Română că "Purtarea, la vedere, a unui badge inscripţionat 'PRESS' nu reprezintă un act oficial". Îi răspundem pe această cale că ba da, este.

Și că în toate trainingurile legate de prezența jurnaliștilor în situații de conflict (intern sau extren), una dintre regulile de bază este că îți agăți legitimația de gât, tocmai ca să o vadă oricine, să știe că te afli acolo "la serviciu".

Și le mai cităm și din Declarația de la Medellin a UNESCO privind asigurarea siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității:

Call on member states:

"To promote awareness and train their armed forces and police forces to respect and promote the safety of journalists in situations of risk, and to ensure that journalists are able to work in full security and independence in their territory;"”, susține Ioana Avădani pe pagina de Facebook.