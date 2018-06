Ofițer ISU din Cluj, rănit în urma exploziei unui colet suspect

Explozie la Cluj-Napoca. Un colet a sărit în aer și a rănit un ofiţer ISU în momentul în care acesta a atins cutia.

Raed Arafat, directorul Dispeceratului pentru Situații de Urgență, a declarat pentru Digi24 că „ofițerul ISU a găsit cutia lângă mașină și când a ridicat-o a explodat”.

„Subofițerul ieșea din tură, mașina era parcată în apropierea unității de pompieri”, a precizat șeful DSU.

„Din fericire, este în afara oricărui pericol. Am înțeles că are răni minore. Acum este sub evaluarea la UPU de la Cluj”, a adăugat el.

Raed Arafat a mai spus că nu ar dori să speculeze în legătură cu acest incident, pentru că nu se știu exact împrejurările.

sursa: digi24.ro