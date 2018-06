Cristian Tudor Popescu a câștigat în apel procesul cu ”pavianul”

Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, pentru G4Media.ro, că decizia Curții de Apel, care i-a dat câștig de cauză în procesul cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, este ”rațională și de bun simț”.

Jurnalistul a aprecizat curajul instanței de judecată, afirmând că ”pronunță această hotărâre deloc pe placul puterii, într-un caz clar politic, care nu s-ar fi născut dacă nu era vorba de premierul PSD Dăncilă”. ”Eu sper că acesta este un semn că există judecători și procurori care nu vor ceda în fața presiunii uriașe exercitată asupra lor de puterea PSD- ALDE”, a mai spus Popescu.

”Această hotărâre a instanței a Curții de Apel este rațională și de bun simț. Dincolo de legi, articole și paragrafe. Pentru că acea decizie a CNCD friza atât absurdul, cât și grotescul. Ca să spui că am hărțuit pe cineva, pe un politician, făcând o observație critică cu privire la coafură, este grotesc, cum spuneam. În condițiile acelei decizii evident politice a unui organism în care se reflectă majoritatea parlamentară aflată la putere, decizia Curții de Apel vine să aducă lucrurile pe tărâmul rațiunii.

Am spus foarte limpede că nu are de-a face cu discriminarea, că se poate discuta despre orice, mai puțin despre discriminare. Niciuna dintre criticile pe care le-am adus doamnei Dăncilă, cât și altor femei politician nu au fost legate de calitatea lor de femei, ci de politician, indiferent de gen. De ce am spus că hotărârea CNCD era și absurdă și grotescă? În aceeași perioadă, același CNCD nu a dat nici măcar un avertisment unui senator care, în Parlament, a insultat-o într-un mod de nereprodus pe o colegă deputat cu referire expresă la sex.!

sursa declarației CTP:g4media