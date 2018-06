Un tânăr este acuzat că ar fi adoptat pisici pentru a le ucide în chinuri

O asociație de protecție a animalelor s-a mobilizat pe Facebook, după ce două pisici date spre adopție unui tânăr au fost găsite moarte. Oamenii îl acuză pe acesta dar și pe iubita lui că ar fi responsabili de moartea animalelor. Polițiștii au început o anchetă și l-au chemat pe tânăr la audieri.

Totul a pornit de la postarea unei timișorence, pe Facebook. Sara, voluntară la o asociație pentru protecția animalelor, a povestit că i-a dat spre adopție tânărului în vârstă de 22 de ani doi pui de pisică, în 12 iunie.

Ca să fie sigură că mâţele sunt pe mâni bune, ea a mers în vizită la viitorul stăpân al acestora şi totul părea în regulă. După un timp, când a încercat să ia legătura cu el să vadă ce fac pisicile, băiatul nu a mai răspuns. S-a dus direct la el la uşă şi a descoperit grozăvia. „O pisică de-a mea pe care am dat-o în adopție am găsit-o letargică întinsă pe parchet cu membru anterior drept rupt, iar pe a doua nu am găsit-o. A recunoscut că a murit. Am dus-o la cabinetul veterinar unde i s-a făcut necropsia s-a constatat o hemoragie internă masivă”, afirmă Sara Maki, voluntar.

Motanul supravieţuitor a fost dus la veterinar, unde medicul şi-a dat seama că suferea cumplit din cauza unei fracturi. „Nu se mișca, nu era prezent, i-am pus branulă a început să respire mai bine”, afirmă Mădălina Roșoiu, medic veterinar.

Povestea a ajuns și la urechile polițiștilor din Timișoara care au început o anchetă. Ei l-au chemat, joi, pe tânărul de 22 de ani la audieri și spun că, de fapt, ar fi vorba despre doi pui de pisică morți. Acesta le-a povestit că muta mobilă în locuință, iar la un moment dat un dulap ar fi căzut peste pisici.

Dacă va fi găsit vinovat tânărul riscă până la un an de închisoare sau amendă.

