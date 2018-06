Oreste și Badea, de la prietenie la ură totală

Cândva foarte buni prieteni și colegi, Oreste Teodorescu și Mircea Badea au ajuns să se urască, în calitate de exponenți ai celor două Românii.

Jigniri, acuzații, texte pline de ură din partea ambilor. Nu mai este vorba despre cine are dreptate, ci despre cum o țară a ajuns să fie dramatic scindată.

Mesajele lor reprezintă două lumi diferite, care nu par a mai avea cale de reconciliere, tocmai din cauza durității schimburilor de replici, de viziune, de abordare.

Ultima repriză de box în social-media a pornit de la modul veninos în care Badea a abordat povestea mitingului PSD: ”„Stalinistii cu # incerca sa se faca si mai de c...t decat sunt spunand cum au ras ei ieri. Creeeed ca ati lesinat de ras vazand marea aia de oameni, in timp ce voi nu umpleti o scara de bloc. Cum ati ras ieri? Ca duduia din poza???”

În replică, Oreste a scris: ”

„Dragul meu strigoi Mircea Badea…

Te-am ignorat o vreme, dar delirul narcotic in care te situezi de cateva zile,ma obliga sa-ti reamintesc suma esecurilor tale absolute din ultimii 14 ani… iti marturisesc cu toata deferenta unui pacatos fata de o scursura ca m-a starnit reactia ta la prima poza…si pentru ca ai ajuns vizitat de Dementorul care iti fura fericirea (uita-te la tine, poza a doua) incerc sa te trezesc la realitate inainte sa mori intoxicat cu propriul venin:

Campionule:

1. Pe plan fiziologic (Muschii tai, carte nu are) te-a ridiculizat motociclistul in fata lumii intregi si tot arogant ai ramas

2. Pe plan politic nu ai nici o izbanda, toti cei pe care i-ai sustinut si o faci in continuare sunt scursurile societatii, penali, borfasi, securisti si PCR-isti de ultima speta, tu insuti fiind un pui de turnator, si tot tu strigi ca un apucat impotriva securismului. Chiar nu ai nici o jena!

3. In plan intelectual/spiritual esti sub Bianca Dragusanu, deci no comment

Iti declar ca incepand de azi, daca nu revii la minimul bun simt uman, te voi dezbraca foaie cu foaie ca pe o ceapa, pana cand vei ramane singur in sufragerie. Sufrageristule!

Singura diferenta dintre tine si cel de langa ( poza 3) este ca tu stii exact ce faci !!!”, a scris Oreste pe Facebook.

foto wowbiz