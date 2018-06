Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi proba la Limba și Literatura Română

Prima probă a Evaluării Naţionale 2018, pentru clasa a VIII-a, cea la Limba şi literatura română, are loc astăzi, 11 iunie. Miercuri, 13 iunie, este organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă.

Examenul de Evaluare Națională la Limba și Literatura Română a început la ora 09:00 și va dura două ore. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Subiectele au un nivel mediu de dificultate iar timpul destinat rezolvării acestora este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

Candidaţii nu vor avea acces cu telefoanele mobile, manuale, fişe sau alte materiale care ar putea reprezenta surse de inspiraţie. Absolvenţii clasei a VIII-a vor putea intra in sălile in care are loc examinarea doar cu buletinul sau certificatul de naştere. Pe durata examenului, sălile de clasă vor fi supravegheate video şi audio.

Elevii de clasa a VIII-a vor avea de rezolvat două subiecte la Evaluarea Națională. La primul subiect, elevii au de rezolvat şase cerinţe pe baza unui text la prima vedere şi să redacteze o compunere. Al doilea subiect al examenului de evaluare este format dintr-un alt text la prima vedere cu şase cerinţe. De asemenea, elevilor li se va cere şi să scrie o naraţiune pe marginea unei teme date.

Notele obținute la Evaluarea Naţională va reprezenta 75% din media de admitere la liceu. Media claselor V-VIII va conta în proporţie de 25% în vederea stabilirii notei finale de admiterea la liceu.

Sursa: StirilePROTV