Explicația profsorului care a sărutat o elevă: ”Era supărată. S-a interpretat greşit. Voiam s-o fac să zâmbească”

După ce a demisionat, profesorul filmat în timp ce a sărutat și pipăit o elevă în fața clasei și-a explicat gestul care a șocat opinia publică.

El a declarat că a sărutat-o pentru a-i trece supărarea provocată de elevi. Incidentul s-a produs la Liceul Tehnologic Sighetu Marmației. Profesorul şi-a dat demisia. Adolescenta va fi consiliată psihologic. Între timp, Poliţia şi DGASPC au deschis anchete.

„Fata era foarte supărată. Voiam s-o ajut. Nicidecum nu se află în situaţia de a rămâne corigentă. Este o fată numai de nota zece. Am vrut să-i ridic moralul. Le-am spus şi colegilor că nu este nimic între noi.

Am făcut acest lucru doar pentru a o încuraja. Din ce ştiu este o fată foarte sensibilă. Au supărat-o colegii. S-a împroşcat în mod îngrozitor cu noroi în mine. S-a scos totul din context.

Nu am avut niciun fel de relaţie cu fata, totul a fost o încurajare. S-a interpretat greşit. Voiam s-o fac să zâmbească. Mi-a asumat gestul. Am demisionat.

Dacă voi continua să fiu calomniat mă voi adresa instanţei de judecată. Este greşit că am sărutat-o, dar nu este greşit să încurajezi pe cineva care se află într-o situaţie neplăcută. Îmi reproşez că am sărutat-o în faţa colegilor.

Rolul nostru, al dascălilor, este de a încuraja elevii, de a-i ajuta. A fost un moment de slăbiciune”, a spus profesorul Bogdan Paşca, citat de rtv.net