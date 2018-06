Ce a declarat profesorul de engleză care a sărutat o elevă în fața clasei

Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei este în centrul unui scandal, după ce un profesor a sărutat o elevă în timpul orei de engleză. Momentul a fost filmat de colegi, care au mers cu dovada la directori. Chemat să îşi explice gestul, dascălul a preferat să îşi dea demisia. Bărbatul a spus că doar o consola pe fată, care trecea printr-un moment greu.

Profesorul a fost filmat în timp ce îmbrăţişează o elevă pe care ulterior începe să o mângâie şi chiar o sărută. Deşi scena a stârnit rumoare în liceu, dascălul are o explicaţie. Pur şi simplu a vrut să facă o faptă bună. “Fata trecea printr-o perioadă mai grea şi avea probleme cu colegii. Fiind supărată, am făcut lucrul acesta să îi ridic moralul şi să o protejez. Este greşit că am încurajat-o, dar nu este greşit să încurajezi pe cineva care este sensibil. Îmi reproşez că am sărutat-o de faţă cu colegii. Rolul nostru ca dascăli, bine eu am fost, este să îi încurajăm. A fost un moment de slăbiciune.”

Cum scandalul a luat amploare şi cei de la Direcţia pentru Protecţia Copilului s-au autosesizat. La rândul lor poliţiştii spun că bărbatul risca un dosar penal pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual.

