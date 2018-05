Ce s-a întâmplat cu câinele chinuit, legat şi târât după o maşină și stăpânul acestuia

Povestea câinelui legat de o maşină aflată în mers are, până la urmă, un final fericit. Animalul a fost adoptat de o iubitoare de animale, care l-a convins pe stăpânul câinelui să-l lase în grija ei. Omul e acum cercetat pentru suferinţa provocată inutil animalului.

Până să ajungă în grija unui om care îl iubeşte şi nu i-ar face niciodată rău, căţelul a trecut prin chinuri groaznice. Imaginile şocante, urmărite de peste 2 milioane de ori pe Facebook, au revoltat-o pe o femeie care are o asociaţie pentru protecţia animalelor.

Cornelia Stănescu: „Disperare am simţit ca orice iubitor de animale. Am zis că e aproape de noi şi să mergem să văd dacă mai trăieşte. Am crezut că nu mai trăieşte, că a fost omorât. Nu mă aşteptam să îl văd în curte”.

Femeia a mers însoţită de un medic veterinar, iar împreună, l-au convins pe stăpânul câinelui că e mai bine ca patrupedul să trăiască alături de ea. Relu Ivănică - medic veterinar: „Are multple leziuni deja infectate la nivel lăbuţelor, la piept”

Veterinarul spune că rănile se vor vindeca, iar cu un proprietar responsabil, câinele va trece peste experienţa traumatizantă. Cât despre cel care i-a provocat-o, acesta e acum cercetat penal. Fost învăţător, bărbatul în vârstă de 71 de ani riscă 1 an de închisoare sau o amendă de până la zece mii de lei.

sursa: digi24.ro