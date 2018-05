Șoferiță de tir româncă, găsită moartă în Italia. Mesajele orfanelor și ale altor șoferi de camion

Gabriela Aiban a fost găsită moartă în Italia, chiar în cabina tirului pe care îl conducea de ani buni. Înainte să moară, femeia a apucat să tragă camionul într-o parcare. Femeia a lăsat orfane două fetițe de 11, respectiv 13 ani.

Tragedia s-a produs pe 24 mai și a declanșat un val de mesaje pe Facebook. Unul dintre ele este semnat de soțul și fiicele șoferiței.

"Mami... De ce ai plecat aşa devreme de lângă noi? Ai lăsat un gol imens în sufletele şi în inimile noastre. Te iubim enorm oriunde te-ai fi dus, mama noastră dragă. Ai fost o mamă şi o soţie super bună, te iubim! Odihneşte-te în pace, suflet drag! Cu drag, Marisa, Larisa şi Marius", potrivit adevarul.ro

Mulți șoferi de tir susțin că decesul Gabrielei ar trebui să fie un semnal de alarmă și au postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje:

"Stresul, oboseala şi alimentaţia haotică... cei mai mari duşmani ai şoferului... De aici sunt cauze multiple ce duc direct spre un sfârşit tragic. A avut raţiune şi a putut opri înainte de a-şi găsi sfârşitul; putea să i se întâmple în trafic. Dumnezeu s-o aibă în pază", a menţionat un şofer. "Mi se poate întâmpla şi mie. Din dorinţa de a realiza ceva în viaţă, din dorinţa de a da cuiva ceva, de a lăsa în urma ta ceva sau pur şi simplu dupa ce ai intrat în această horă a muncii, a stresului, a avea câştiguri, nu te mai gândeşti la sănătatea ta... la tine... la tot ce înseamnă o altă viaţă decât muncă, muncă, muncă... Eşti prins în acest cerc, care într-o zi îţi poate fi fatal daca nu te poţi opri la timp sau dacă nu eşti oprit la timp. Păcat de tinereţea ei. Dumnezeu să o odihnească în pace"



”De câteva zile a murit un bun prieten de-al meu în Franţa... eu am avut un preinfarct în Oslo, altul a murit la Girona şi l-au găsit după 4 zile... acum această mămică în Italia. Oare cât om mai îndura supliciul ăsta, să fim bătaia de joc a Europei? A trebuit să ne luăm lumea-n cap să fugim de săracie şi de hoţii din politica româneasca şi de taxele şi impozitele inventate de ei, ca să trăiasca ei bine şi noi să fim niste oropsiţi ai străinătăţii, să murim pe drumuri. Dumnezeu s-o odihnească pe fosta noastră colegă de suferinţă!", scrie un alt şofer, potrivit sursei citate.

sursa foto: Facebook